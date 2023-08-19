Сразу шесть рейсов Smartavia задержали в петербургском аэропорту 19 августа

На утро субботы в Пулково замечено сразу шесть самолетов , которые будут отправлены в путешествие позже запланированного изначально времени. В частности, задержат несколько рейсов до Калининграда.

Фото:Baltphoto/Павел Долганов

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани города на Неве, первое изменение произошло в расписании самолета Smartavia. Пассажиры отправятся в Пермь около 08:45 утра вместо 02:35 ночи.

Кроме того будут задержаны три рейса в Калининград той же авиакомпании. Первый покинет Петербург в 09:45 вместо 08:40, второй — 12:40 вместо 10:20, а третий — в 14:40 вместо 12:50.

Следующая замена времени произошла у самолета, который проследует до Москвы. За перевозку пассажиров снова отвечает Smartavia. Воздушное судно вылетит в 14:25, а не в 13:50, как планировалось изначально.

Пока последним задержанным на сегодня рейсом станет направление «Санкт-Петербург — Сыктывкар». Путешественники отправятся в путь около 17:35 вместо 15:50.

Примечательно, что все изменения в расписании связаны с одной авиакомпанией. Обо всех других задержках в течение дня можно узнать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала 2023 года аэропорт Северной столицы принял больше 10 миллионов пассажиров.