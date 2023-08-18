Во время сбора малины на восьмилетнего петербуржца напала агрессивная белка

К врачам Педиатрического университета в Санкт-Петербурге поступил восьмилетний ребенок, который что-то не поделил с белкой. Животное напало на мальчика во время сбора малины.

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В пресс-службе медицинского учреждения рассказали, что восьмилетний пациент столкнулся с белкой на дачном участке. Отмечается, что животное выскочило из кустов внезапно, во время того, как мальчик собирал малину.

В результате ребенок попал к врачам с укусом руки. Изначально родители отвезли пострадавшего в травмпункт на севере Петербурга, но после семью перенаправили в медицинский университет.

После обработки раны были приняты меры для профилактики бешенства и прочих инфекций. Известно, что к специалистам периодически поступают дети с укусами лис, ежей и даже енотов. При этом главной опасностью остается не только сама рана, но и инфицирование.

Специалисты подчеркивают, что в случае нападения животного важно получить полный курс антирабической вакцины, так как в противном случае все может закончиться смертельным заболеванием.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что к врачам Северной столицы поступила девочка, укушенная змеей. Малышку поместили на отделение реанимации.