Больше 30 победителей X городского конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» получили заслуженные награды

В Петербурге прошло награждение победителей конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». В нем приняли участие губернатор Петербурга, а также вице-губернатор Кирилл Поляков. Подобное мероприятие проходит уже 10 раз.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга

В экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта Петербурга подвели итоги конкурса детских рисунков, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга. Мероприятие с 2014 года систематически проводит ГУП «Горэлектротранс».

В 2023 году темой конкурса звучит как «Транспорт: будущее». В состязании приняли участие ребята до 12 лет, отправившие примерно три сотни рисунков. Были и такие дети, которые поддерживает мероприятие уже не первый год. В этом году конкурсу исполнился 10-летний юбилей.

По итогу дипломы и подарки получил 31 победитель. Однако самой главной наградой стало размещение работ юных участников на бортах трамваев, которые ходят по улицам Северной столицы. Теперь картинки украшают двухвагонный трамвайный поезд и одиночный вагон. Примечательно, что даже сейчас на городских маршрутах можно встретить подвижной состав с рисунками победителей конкурса прошлых лет.

Отмечается, что сувенирные наборы, а также брендированные альбомы и раскраски получили все ребята, которые участвовали в состязании.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что «Пассажиравтотранс» познакомил пассажиров с творчеством победителей музыкального конкурса фестиваля SPbTransportFest.