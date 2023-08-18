50 светофорных объектов установят у образовательных учреждений Петербурга

Сразу в 10 районах Северной столицы ведутся работы по обустройству светофоров у школ и детских садов, колледжей и университетов. До конца года подведомственная Комтрансу Дирекция по организации дорожного движения установит светофорные объекты у 50 образовательных учреждений.

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Ради безопасности детей светофорные объекты разместят у 50 образовательных учреждений Невского, Кировского, Красносельского, Центрального, Красногвардейского, а также Приморского, Московского, Адмиралтейского, Калининского и Выборгского районов, сообщает пресс-служба Смольного. Также за первое полугодие по 44 адресам специалисты Дирекции по организации дорожного движения установили нерегулируемые пешеходные переходы. Отмечается, что искусственные неровности обеспечили безопасность 12 автомобильных дорог.

До конца 2023 года новые светофоры появятся у детских садов № 89, № 60, а также у детсада №7 комбинированного вида и школы-детского сада № 678. Кроме того, объекты установят у школ № 187, 133, 26, 627, 180. Работы проводятся и у Российского института истории искусств, Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа, а также рядом с Высшей школой экономики, Морской технической академией им. адмирала Д. Н. Сенявина и СПБГУПТД.

В пресс-службе напомнили, что до этого дороги рядом со школами дополнились искусственными неровностями и светофорами Т7, мигающими желтым цветом на нерегулируемых пешеходных переходах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в зоне платной парковки Василеостровского района на 10 тысяч машиномест установят почти четыре тысячи дорожных знаков.