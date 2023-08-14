В зоне платной парковки Василеостровского района на 10 тысяч машиномест появится почти четыре тысячи дорожных знаков

С ноября в Василеостровском районе Петербурга заработает новая зона платной парковки на 10 тысяч машиномест. Здесь же появятся новые дорожные знаки, разметки и информационные таблички.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В общей сложности новая зона платной парковки займет 118 улиц Василеостровского района. К открытию, которое состоится 1 ноября 2023 года, специалисты установят 3 805 дорожных знаков, разместят около тысячи информационных табличек, смонтируют 80 паркоматов, а также нанесут 5 684 «квадратов» дорожной разметки белого и синего цвета вдоль улично-дорожной сети, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Напомним, что 10 % от всего количества машиномест в зоне платной парковки Василеостровского района будет предназначено для инвалидов и перевозящих их лиц. Важно, что платную автостоянку обустроят только до Наличной улицы, а на 30 улицах намывной территории района ее не будет.

В пресс-службе добавили, что все жители Василеостровского района смогут оформить парковочное разрешение с момента старта приема заявок, то есть с 1 сентября 2023 года. При этом разрешение будет действовать на весь район.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после Северной столицы платная парковка может настигнуть Ленобласть.