В Пушкине вернут к жизни частично разрушенный Царский вокзал

Старинный вокзал в Пушкине спустя сотню лет решили вернуть к жизни. Частично разрушенную постройку обновят за счет средств государства, Петербурга, а также пожертвований.

Фото: пресс-служба Смольного

Речь идет о реставрации Царского вокзала вокзала, куда раньше нередко приезжали члены императорской семьи. Мероприятия по обновлению здания проведут при поддержке фонда «Царскосельский вокзал», сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что старинный объект является единственным императорским вокзалом в России. С тридцатых годов прошлого века здание не использовалось и уже начало разрушаться. Отмечается, что объект отличается элементами неорусского стиля и сохранившимися частями фресок.

Уточняется, что на первых этапах специалисты обозначат концепцию использования здания. Сейчас оно исследуется для того, чтобы уже можно было перейти к проектированию.

Реставраторы планируют воссоздать первозданный вид вокзала,учитывая росписи и перроны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на обновление дачи Пушкина в Царском Селе специалисты планируют потратить больше 40 миллионов рублей.