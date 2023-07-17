На обновление дачи Пушкина в Царском Селе могут потратить больше 40 млн рублей

В Царском Селе планируют заняться реставрацией дачей поэта Александра Пушкина. Здание находится на Пушкинской улице и уже нуждается в ремонте.

Фото: скриншот Google maps

Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Известно, что специалисты хотят провести ремонт фасада и кровли. Заказчиком работ является Всероссийский музей А. С. Пушкина.

Напомним, что дача Пушкина является объектом культурного наследия федерального значения. Она была построена еще в 1827 году и также известна как «дом Я. Китаева». Пушкин же там жил в 1831 году.

Согласно данным, представленным на портале, начальная цена контракта достигает 40 млн 275 тысяч рублей. Заявки будут принимать до 24 июля, а итоги подведут два дня спустя.

Работы проведут в четыре этапа. Предполагается, что реставрация завершится в августе 2024 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что при необходимом финансировании реставрацию Биржи в городе могут закончить за три года.