Реставрацию Биржи в Петербурге могут закончить за три года при достаточном финансировании

Около трех лет может понадобиться, чтобы закончить реставрацию исторического здания Биржи на Стрелке Васильевского острова в Петербурге. Это будет выполнено при условии необходимого финансирования.

Фото: скриншот Google maps

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поделился, что первый этап работ по обновлению Биржи уже завершен. Напомним, что объект передали Эрмитажу для создания музея геральдики.

В здании Биржи сейчас ведутся по большей части «спасательные реставрационные работы», сообщает «МК в Питере». При этом первый этап мероприятий уже подошел к концу, а на второй средств пока не поступало.

По словам Пиотровского, в случае, если должное финансирование будет осуществлено, обновление объекта будет возможно закончить примерно за три года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Арбитражный суд удовлетворил иск Смольного и выделил Русскому музею 90 месяцев на проведение реставрации.