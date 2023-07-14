Реставрацию Биржи в Петербурге могут закончить за три года при достаточном финансировании
Около трех лет может понадобиться, чтобы закончить реставрацию исторического здания Биржи на Стрелке Васильевского острова в Петербурге. Это будет выполнено при условии необходимого финансирования.
Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поделился, что первый этап работ по обновлению Биржи уже завершен. Напомним, что объект передали Эрмитажу для создания музея геральдики.
В здании Биржи сейчас ведутся по большей части «спасательные реставрационные работы», сообщает «МК в Питере». При этом первый этап мероприятий уже подошел к концу, а на второй средств пока не поступало.
По словам Пиотровского, в случае, если должное финансирование будет осуществлено, обновление объекта будет возможно закончить примерно за три года.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Арбитражный суд удовлетворил иск Смольного и выделил Русскому музею 90 месяцев на проведение реставрации.