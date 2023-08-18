За полгода в Петербург приехало больше 4 миллионов гостей из разных стран и городов

Санкт-Петербург по темпам восстановления турпотока занял одно из лидирующих мест по всей России. Выяснилось, что с начала 2023 года город на Неве посетило больше 4 миллионов путешественников.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пресс-службе Смольного рассказали, что в туристическом потоке региона сохраняется положительная динамика. На протяжении всего лета город посещали гости из разных городов и стран, что подтверждает загрузка отелей, — в июне она достигла 77%, а в июле — превысила 80 %.

Примечательно, что Санкт-Петербург продолжает разрабатывать новые маршруты, а также создавать общественные пространства для местных жителей и приезжих граждан. Так, помимо традиционных исторических достопримечательностей у туристов популярностью пользуются и новые точки.

Отмечается, что за 2022 год туризм принес в экономику Северной столицы около 370 миллиардов рублей, что почти на 60% больше, чем годом ранее. Регион посетили больше 8 миллионов путешественников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве доля иностранных туристов с начала года составила всего 4%.