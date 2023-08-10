В городе на Неве доля иностранных туристов с начала года составила всего 4%

Несмотря на то, что в Петербурге с начала года наблюдается достаточно высокая загруженность отелей и гостиниц, доля иностранцев, прибывших на территорию региона с целью туризма, оказалась крайне мала.

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Так, в июне гостиницы в среднем заполнились на 77%, а в июле — уже на 83%, что больше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма. Одновременно с этим зарубежных туристов в городе все также не очень много.

Больше всего гостей прибыло в Северную столицу с 24 по 26 июня, тогда загрузка гостиниц почти достигла 90%. Как правило, приезжие останавливались в трехзвездочных отелях. Отмечается, что в общей сложности Петербург посетили 4 миллиона туристов.

А вот иностранцев в городе на Неве с начала года насчитывается всего 4% от общего турпотока. За первые шесть месяцев на территорию региона прибыло 173 тысячи зарубежных гостей, но это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отелях и гостиницах останавливались граждане стран СНГ, Турции, ОАЭ, Катара, а также Ирана и других восточных государств. Приезжали и китайские туристы, но в составах мини-групп.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала года Пулково принял больше 10 миллионов пассажиров.