В Петербурге количество самозанятых выросло почти до 500 тысяч

В Санкт-Петербурге количество самозанятых продолжает расти. Их число за первое полугодие 2023 года выросло почти на 20%.

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В Северной столице к 30 июня текущего года число самозанятых петербуржцев увеличилось на 18,2%, достигнув отметки в 484,4 тысячи человек. Всего же по всей стране зарегистрировано 8,1 миллиона самозанятых граждан, сообщает пресс-служба Комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Их суммарный доход составил 2,5 триллиона рублей. С учетом текущих тенденций, ожидается, что количество работников, предпочитающих такую форму занятости, продолжит расти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что перед началом нового учебного года в Санкт-Петербурге работодатели опубликовали тысячи вакансий подработки для студентов. Возможность заработать дополнительные средства появилась на позициях диспетчеров, сборщиков и промоутеров.