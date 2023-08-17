В Сосновом Бору двухлетний ребенок выпал со второго этажа пока мать спала

В Сосновом Бору ребенок выпал со второго этажа пока его мама спала. Девушка проснулась от хлопка на улице и увидела, что ее сын лежит на асфальте. Пострадавшего поместили в отделение реанимации.

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Как стало известно Санкт-Петербургу.ру, в среду, 16 августа, в полицию поступило сообщение о том, что в Сосновом Бору мать повезла в больницу ребенка, выпавшего со второго этажа.

В результате произошедшего двухлетний ребенок со множественными ушибами и переломом костей помещен в отделение реанимации.

Правоохранители установили, что ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже пока 19-летняя мать спала. Девушка проснулась от хлопка на улице. Там под окнами она обнаружила сына.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что доля преступности упала на 2% среди жителей России. А полицейские стали чаще раскрывать деяния злоумышленников.