Доля преступности упала на 2% среди жителей России. А полицейские стали чаще раскрывать деяния злоумышленников.

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В России сокращается число преступлений. Только за первые полгода 2023-го в стране уменьшилась незаконная деятельность на 2%. Это в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Патрульный Петербурга.

Также доля ущерба от противоправных действий упала на 42,5%. А преступления против личности сократились на 7,1% — в них также входят убийства и покушения на жизнь.

Стоит заметить, что и раскрываемость не стоит на месте. Она увеличивается в особенности среди разбоев, убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований опасных составов преступлений.

Полицейские Ленобласти и Петербурга отметили, что с 2013 года постепенно падает число грабежей и квартирных краж – эти действия сократились втрое. Еще в четыре раза меньше жители страны стали устраивать разбоев.