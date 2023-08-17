«Не умел плавать»: в Петербурге подросток оказался в больнице после утопления в озере

В Выборгском районе Петербурга подростка госпитализировали после того, как его извлекли из озера после утопления. Оказалось, что он пошел купать с одноклассниками, не умея плавать.

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В среду, 16 августа, в полицию поступило сообщение о том, что из озера на улице Большая Озерная после утопления спасатели извлекли 15-летнего подростка. Его в тяжелом состоянии поместили в отделение реанимации.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что подросток, не умея плавать, пошел купать с одноклассниками.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе возбудили уголовное дело против матери утонувшего в Финском заливе семилетнего мальчика по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Также известно, что она работает дворником и ранее была судима за открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия.