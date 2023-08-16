Петербуржцы стали активнее покупать апартаменты

В Петербурге наблюдается восстановление рынка апартаментов: за первые шесть месяцев 2023 года продажи выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а несервисные апартаменты показали рекордный рост в 11 раз.

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За первое полугодие 2023 года в Санкт-Петербурге было реализовано более 1,5 тысячи апартаментов. Это на 38 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Neva.Today.

В то же время спрос на элитные и рекреационные апартаменты снижается.

Эксперты связывают рост спроса на несервисные апартаменты с увеличением их предложения и низкой базой для сравнения. Аналитики считают, что увеличение продаж апартаментов свидетельствует о постепенном восстановлении активности на рынке недвижимости Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что власти Петербурга допускают вариант, при котором доходы от городской недвижимости вырастут. Для этого могут быть урезаны некоторые льготы, увеличены арендные ставки и повышены выкупные цены.