В Петербурге не исключают вариант сокращение льгот для повышения стоимости городской недвижимости
Власти Петербурга допускают вариант, при котором доходы от городской недвижимости вырастут. Для этого могут быть урезаны некоторые льготы, увеличены арендные ставки и повышены выкупные цены.
Вопросом повышения выручки от использования госимущества все чаще все чаще задаются в Смольном. При этом в ходе обсуждения звучат разные варианты, среди которых и сокращение числа тех, кто имеет право на имущественные преференции так называемых «льготников». Также, как вариант, допускается увеличение стоимости выкупаемых собственниками зданий земельных территорий, а также усиленная борьба с должниками, сообщает Neva.Today.
При этом оптимизация преференций считается наиболее подходящим способом. В свою очередь, недобросовестным горожанам, которые сидят в долгах перед Петербургом, планируют отказывать в заключении договоров на аренду.
Еще один вариант для роста доходов от недвижимости, — повышение выкупной стоимости земельных участков до 100% от кадастровой или по рыночной. Предполагается, что такая мера позволит быстрее пополнять бюджет Северной столицы. Кроме того, расчет арендной платы за городские участки и объекты недвижимости может быть осуществлен на основе кадастровой стоимости.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за 2023 год горожане набрали недвижимости в ипотеку на 151 млрд рублей.