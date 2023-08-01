С начала года петербуржцы набрали недвижимости в ипотеку на 151 млрд рублей

За первые полгода петербуржцы собрали ипотечных кредитов на больше чем 151 миллиард рублей. Причем, популярностью пользуется как первичное жилье, так и «вторичка».

Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

С января по июнь в Петербурге горожане взяли ипотечных кредитов на 151,47 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Предполагается, что заинтересованность в ипотечном жилье вернулась из-за роста кредитования на вторничном рынке, сообщает Neva.Today.

Согласно отчету ЦБ РФ, с начала года петербуржцы занимали денежные средства и на первичное, и на вторичное жилье. Всего было оформлено около 29 500 ипотечных кредитов. Получившееся количество на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Примечательно, что самый пик активность в ипотечном сегменте розничного кредитования по всей России пришелся также на июнь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице шаг за шагом восстанавливается спрос на апартаменты.