Петербург стал самым популярным направлением для отдыха россиян осенью

Санкт-Петербург стал наиболее популярным направлением для отдыха россиян осенью. Доля международных поездок выросла на 9 процентов — до 44,8%.

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Внутренний туризм остается наиболее популярным направлением россиян осенью. На Северную столицу приходится 17,6% всех бронирований. Также популярны Москва (15%) и Сочи (13,2%). Россияне чаще всего летят за границу в Стамбул (7,3% заказов). В тройку также входят Ереван (3,1%) и Рим (3%), сообщает телеканал 78 со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Отметим, что туристы чаще всего выбирают жилье без звезд: апартаменты, хостелы или гостевые дома. Также популярны трехзвездочные и четырехзвездочные отели. Самым распространенным периодом отдыха является 4-7 дней, затем идут короткие каникулы на 1-3 дня, а меньше всего россияне планируют отпуск на 8-14 дней.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Зеленогорске состоялось торжественное открытие зоны отдыха в одноименном парке города в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».