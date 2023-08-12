Зона отдыха Зеленогорского парка пополнилась приятными новшествами

В Зеленогорске состоялось торжественное открытие зоны отдыха в одноименном парке города в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». После ремонта там появилась сцена для проведения мероприятий, пандусы, круглые столы, скамейки, навесы и многое другое.

Фото: Baltphoto/ Велимир Орехов

Однако, помимо мастер-классов и выступлений, в парке, как и раньше, можно просто отдохнуть. Особенно на фоне свеженького газона, цветочных клумб и кустарников. В будущем там появится спортивная зона и экологическая тропа, сообщили в пресс-службе Смольного.

Зеленогорский парк находится между Приморским шоссе, Пляжевой улицей и вблизи Золотого пляжа на Финском заливе.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что работы по благоустройству Новоохтинского парка в Петербурге близятся к концу. Там уже установили скейт-площадку, качели и многое другое.