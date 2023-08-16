Северная верфь потребовала у финской компании почти 4 млн евро

Арбитражный суд Петербурга рассмотрит новый иск от входящей в ОСК «Северной верфи» против финской компании Wartsila Solutions Oy. Компания требует аванса в размере 3,83 млн евро.

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Иск против финской компании Wartsila Solutions Oy был принят к рассмотрению Арбитражным судом Петербурга. ОСК «Северная верфь» требует возврата аванса в размере 3,83 млн евро за контракт на поставку оборудования, сообщает АБН.

Суд также рассматривает иски от других российских верфей, включая «Балтийский завод» и «Адмиралтейские верфи».

Финская компания Wartsila Solutions Oy и ОСК не комментируют этот судебный процесс. В июле 2022 года Wartsila объявила о своем уходе с российского рынка и продала свои активы российским компаниям. Однако, компания «Wartsila цифровые технологии» продолжает свою деятельность.

В середине июня 2022 года было создано новое предприятие, ООО «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ), которое стало партнером компании «Абрис» для разработки программного обеспечения для судовой навигации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что суд в Санкт-Петербурге решил расторгнуть договор аренды с владельцем полузатонувшего корабля «Серебряный кит».