«Угрожали поджечь военкомат»: на набережной Фонтанки произошла массовая драка у военного комиссариата

В Адмиралтейском районе Петербурга у военкомата произошла массовая драка с участием шести человек. Троих дебоширов задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 15 августа, в полицию поступило сообщение от 22-летнего петербуржца о том, что шесть человек дерутся во дворе у военного комиссариата на набережной реки Фонтанки. По словам заявителя, неизвестные покушались на здоровье военнослужащего и угрожали поджогом комиссариата.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали троих мужчин. Их доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Установлено, что ранее один из дебоширов был неоднократно судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что правоохранители Санкт-Петербурга задержали злоумышленника, напавшего на военкомат в центре города. Мужчина сначала попытался спалить здание, а после влетел в ворота на машине.