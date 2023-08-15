С начала года грузооборот Большого порта Санкт-Петербург вырос почти на 10%

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга с января по июль текущего года увеличился почти на 10%, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. Предполагается, что восстановление показателей связано с запуском новых контейнерных линий.

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В общей сложности грузооборот изменился в большую сторону на 9,3%. За семь месяцев он составил 26,4 миллионов тонн, сообщила пресс-служба Ассоциации морских торговых портов.

По мнению экспертов, восстановление грузооборота связано с новыми контейнерными линиями, которые были запущены на фоне санкций и ухода заграничных перевозчиков. В частности, сейчас Россия налаживает контейнерное сообщение со странами Африки и Южной Америки, а также отправление через Севморпуть в Китай (в прошлом месяце удалось запустить пилотные рейсы), организована линия в ЮАР.

Кроме того, дополнительным фактором роста грузооборота петербургского порта могла стать низкая база 2022 года на фоне санкций. Примечательно, что Большой порт Санкт-Петербург впервые с марта 2022 года продемонстрировал позитивную динамику с января по июнь, когда показатели выросли на 4,4%. Тогда грузооборот составил больше 22 миллион тонн.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что три участка Большого порта Северной столицы включили в список погранпунктов для въезда в Россию.