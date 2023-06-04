Три участка Большого порта Петербурга включили в список погранпунктов для въезда в Россию

В России дополнили список погранпунктов, на которых иностранные граждане могут использовать единую электронную визу.

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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, в перечень точек для въезда иностранцев в страну добавили три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург, среди которых форт Константин, Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта.

На сайте правительства РФ отмечается, что подписанное распоряжение является частью подготовительной работы по запуску единой электронной визы. Предполагается, что посещать Россию таким способом можно будет с 1 июля текущего года.

Напомним, что электронные визы в РФ хотели запустить еще в 2021 году, но ситуация изменилась из-за коронавируса. На следующий год в ходе подготовки к запуску инициативы было утверждено положение о порядке оформления электронной визы, а также перечень пунктов пропуска. Сейчас его расширили за счет трех новых точек в Петербурге.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за апрель в порту города значительно увеличилась перевалка грузов. Тогда специалисты зарегистрировали самый высокий ежемесячный показатель, начиная с весны 2022 года.