В России популярность онлайн-кинотеатров среди пользователей смартфонов подскочила больше чем на 10%

Жители России все чаще пользуются онлайн-кинотеатрами при помощи смартфонов. За год мобильный трафик подскочил сразу на 16%.

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По итогам первых шести месяцев текущего года, был зафиксирован рост заинтересованности граждан в онлайн-кинотеатрах. Такую тенденцию наблюдают специалисты МегаФона. Выяснилось, что мобильный трафик видеосервисов увеличился вместе с ростом количества пользователей. При этом средняя сессия просмотра также стала длиннее, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Отмечается, что число пользователей онлайн-кинотеатров выросло на 13%. В сравнении с началом года кино стали смотреть больше, — в общей сложности средняя продолжительность сессии через мобильный увеличилась на 4% и составила 35 минут.

Также о популярности видеосервисов говорит рост количества активных приложений. Так, на одного любителя онлайн-кино за полгода в среднем пришлось почти 2,5 видеосервиса. Причем, очень часто сейчас потребители «сидят» сразу на нескольких платформах. Около половины россиян предпочитают от 2 до 4 видеосервисов.

Так называемые «дни кино» — это четверг и воскресенье, именно в это время трафик платформ растет. А самый пик активности отмечается на январские и майские праздники. Меньше всего фильмы через онлайн-кинотеатры смотрят во вторую половину апреля.

В МегаФоне добавили, что активнее смотреть ролики через онлайн-платформу стали пользователи в возрасте от 25 до 35 лет. Доля таких зрителей выросла с 43% до 50%. А вот молодежи от 17 до 25 лет на платформах осталось столько же, как и год назад, — 26%. Меньше смотреть олайн-кинотеатры стали люди, которым уже больше 35 лет.

По мнению экспертов МегаФона, рост количества пользователей, заинтересованных в онлайн-кинотеатрах обусловлен тем, что и сами гаджеты не стоят на месте, развиваются. Доля продаж смартфонов с широким и большим экраном растет год от года. В частности, МегаФон и Yota за первые шесть месяцев увеличили продажи смартфонов, отличающихся диагональю 6.7″– 6.9″, с 5% до 32%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице вырос мобильный трафик на 27%.