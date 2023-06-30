В Петербурге вырос мобильный трафик на 27%

С началом лета в Северной столице на 27% вырос мобильный трафик. Специалисты связывают это с приездом в город туристов.

Фото: Санкт-Петербург.ру

В Петербурге с началом лета зафиксировали увеличение мобильного трафика. Это значит, что пользователей, которые заходят в интернет за последний месяц стало больше. Это связано с увеличением туристического потока. В частности, больше всего людей едет из Москвы, Самары, Свердловской области и ближайшего зарубежья. Об этом сообщают в пресс-службе МегаФона.

Так, аналитики заметили, что трафик за 30 дней возрос на 27%. Примечательно, что помимо россиян, в Северной столице также фиксировались пользователи из Белоруссии, Китая и Казахстана.

По словам директора МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максима Токаренко, мобильные операторы ежегодно в этот сезон отмечают рост абонентов сотовой связи. Их число может увеличится даже на несколько миллионов.

Чтобы оценить нагрузку на инфраструктуру, в городе на Неве ездил специальный автомобиль TEMS Investigation. За 150 километров он посчитал, что средняя скорость загрузки на сетях мобильного оператора составила около 23 Мб/с.