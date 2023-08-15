В городе на Неве планируют расселить больше 60 тысяч коммунальных квартир

На настоящий момент в Санкт-Петербурге примерно две сотни семей все еще живут в коммуналках. В перспективе планируется расселение больше 60 тысяч таких квартир.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В пресс-службе Жилищного комитета Петербурга сообщили, что в течение 2023 года жители коммуналок, добавленные в список расселяемых до 5 ноября 2020 года, получат материальную помощь. При этом размер социальной выплаты сейчас достигает 1,19 миллион рублей на каждого заявителя семьи или 2,18 миллиона рублей на одиноко проживающего горожанина.

Так, за текущий год материальную помощь получат больше 1 400 семей. На эти цели пойдет 3,9 миллиарда рублей. Уточняется, что с начала года уже было расселено 152 квартиры.

Напомним, что в рамках программы по расселению коммунальных квартир используется несколько механизмов, среди которых выдача очередникам денежных сумм на приобретение нового жилья, а также продажа комнат. При этом выплаты могут получить собственники и наниматели комнат только тех коммуналок, которые числятся на жилищном учете. Само жилище уже должно быть добавлено с список квартир, которые подлежат расселению.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала года стали доступнее к покупке комнаты в петербургских коммунальных квартирах. Их цена стала меньше на два процента.