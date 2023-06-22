Стоимость комнат в «коммуналках» упала в Петербурге

В Петербурге с начала года стали доступнее к покупке комнаты в коммунальных квартирах. Их цена уменьшилась на два процента.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В Северной столице закончился рост цен за квадратные метры в комнатах коммунальных квартир. За последние полгода в этом сегменте недвижимости зафиксировали снижение стоимости на 2%. Об этом сообщает РБК.

Так, сейчас в Петербурге можно приобрети комнату в «коммуналке» в среднем за 2,6 мин рублей. Дороже по России только в Москве — 4 млн рублей и Сочи – 3,2 млн.

При этом город на Неве идет на снижение в противовес основной статистике России. В 60 городах цена за комнаты наоборот выросла. Больше всего это ощущается в Кировске. Там стоимость такой недвижимости увеличилась за шесть месяцев на 25,1%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Северная столица расположилась на 23 месте в рейтинге регионов страны по доступности жилья. Москва обогнала город Петра и заняла 17 строчку.