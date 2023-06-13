Петербург вошел в топ-30 по доступности жилья

Петербург расположился на 23 месте в рейтинге регионов страны по доступности жилья. Москва обогнала город Петра и заняла 17 строчку.

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Город на Неве занял 23 место среди регионов России по доступности недвижимости. Это, с помощью рейтинга, определили РИА Новости.

Примечательно, что в Москве накопить на жилье можно быстрее чем в Петербурге. Столица России заняла 17 место рейтинга.

В среднем за 60 квадратов в Санкт-Петербурге платят 9,9 миллионов рублей. Семье с одним ребенком на такое жилье придется копить 5,4 года. В сравнении с 2022-м, этот срок увеличился на один год.

Последние места топа достались Севастополю, Крыму и Кабардино-Балкарии. Там жители копят на свою квартиру 13-14 лет.

Лидерами рейтинга стали Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там семье нужно 3 года, чтобы заработать на недвижимость.

Ранее, Санкт-Петербург.ру сообщил, сколько стоит самая дешевая квартира в новостройках центра Петербурга. Самым бюджетным вариантом квартиры в новостройке, которые может предложить центр Северной столицы, стала недвижимость за 4,6 миллиона рублей.