Первый Предпортовый проезд в Петербурге протянется до улицы Костюшко

В Московском районе Петербурга больше чем на километр продлят один из участков дорог, после чего он будет передан в собственность города.

Фото: пресс-служба Смольного

Так, речь идет о первом Предпортовом проезде. В пресс-службе Смольного сообщили, что дорогу продлят от улицы Галстяна до улицы Костюшко.

После завершения всех работ обновленный участок передадут в собственность Северной столицы. Решение о продлении дороги было принято на совещании с членами городского правительства.

Отмечается, что проезд удлинят примерно на 1,23 км. Предполагается, что новая улица сможет обеспечить подъезд к расположенным рядом жилым кварталам и улучшит транспортную инфраструктуру.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские власти отдадут как минимум 6 миллиардов рублей на ремонт дорог.