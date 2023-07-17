Смольный отдаст около 6 млрд рублей на ремонт дорог в Петербурге

В Санкт-Петербурге определились с теми, кто займется ремонтом дорог. Это право перешло подрядчикам, которые уже неоднократно участвовали в этой деятельности. В общей сложности на устранение недостатков дорожного полотна в этот раз потребуется около 6 млрд рублей.

Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

На сайте госзакупок появилась информация, что Комитет по государственному заказу Петербурга подвел итоги конкурсов на выполнение работ по ремонту дорог. Заявка принадлежит ГКУ «Дирекция транспортного строительства». По итогу, общая сумма контрактов составила примерно 6 миллиардов рублей.

Так, в северных административных районах будут работать специалисты АО «ВАД», а в южных — ООО СК «Орион Плюс». Стоимость каждого контракта достигла 2,998 миллиардов рублей.

Работы могут быть закончены к концу ноября 2024 года. Известно, что чистая прибыль АО «ВАД» за 2022 год составила больше 7 миллиардов рублей, а прибыль ООО СК «Орион Плюс» достигла 162 миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице появится больше ста единиц техники для содержания дорог за 1,7 миллиардов рублей.