В Петербурге появится более ста единиц техники для содержания дорог за 1,7 млрд рублей

В Петербурге потратят почти 2 млрд рублей на покупку дорожной техники. Всего было объявлено три аукциона. Известно, что один аукцион уже завершен, однако имя победителя еще не было оглашено.

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Для содержания дорог в Петербурге закупят технику за 1,713 млрд рублей, сообщает АБН.

Три аукциона о поставке транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог объявил ГКУ «Центр комплексного благоустройства» совместно с комитетом по госзаказу Петербурга. Первоначальная цена контрактов составляет 1,713 млрд рублей.

Так, за 102,5 млн рублей заказчик планирует получить пять вакуумных подметально-уборочных машин, однако проект контракта еще не опубликован. За 733,5 млн рублей город планирует обзавестись 55 комбинированными дорожными машинами с навесным оборудованием, а за 875,1 млн рублей ГКУ ЦКБ закажет 57 комбинированных дорожных машин с навесным оборудованием на самосвальном шасси.