На Обуховской Обороны опьяненная «пленница» после общения с полицией обстреляла дверь, чтобы выбраться из квартиры

В Невском районе задержали нетрезвую девушку, которая попыталась выбраться из квартиры, открыв стрельбу из охотничьего карабина. Такую версию представила сама гражданка, упомянув, что двумя днями ранее ее заперли знакомые.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13 августа около девяти вечера в экстренные службы позвонил очевидец, который услышал с верхнего этажа дома на проспекте Обуховской Обороны женские крики. На балконе заявитель расспросил у девушки о произошедшем, а она пояснила, что заперта в квартире вот уже на протяжении двух дней, куда уехали знакомые, — не знает.

Позже удалось установить, что «пленницей» оказалась 24-летняя уроженка Читы, которая после общения с сотрудниками полиции открыла стрельбу по двери. Достать девушку из квартиры удалось только после возвращения одного из ее знакомых, 35-летнего петербуржца. Он передал правоохранителям ключи от съемной квартиры.

Девушку нашли в наркотическом и алкогольном опьянении. Из шкафа в коридоре специалисты достали охотничий карабин, который, по словам «пленницы» принадлежит второму знакомому, у которого она и проживала несколько дней. Гражданка пояснила, что открыла стрельбу только, чтобы выбраться из квартиры.

Мужчину, предоставившего ключи, опросили в участке и отпустили. Девушку же поместили в СПСЗЛ после составления протокола. Оружие изъяли. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе мужчина открыл стрельбу по дворнику из окна дома на проспекте Кузнецова.