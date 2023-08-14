На Обуховской Обороны опьяненная «пленница» после общения с полицией обстреляла дверь, чтобы выбраться из квартиры
В Невском районе задержали нетрезвую девушку, которая попыталась выбраться из квартиры, открыв стрельбу из охотничьего карабина. Такую версию представила сама гражданка, упомянув, что двумя днями ранее ее заперли знакомые.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13 августа около девяти вечера в экстренные службы позвонил очевидец, который услышал с верхнего этажа дома на проспекте Обуховской Обороны женские крики. На балконе заявитель расспросил у девушки о произошедшем, а она пояснила, что заперта в квартире вот уже на протяжении двух дней, куда уехали знакомые, — не знает.
Позже удалось установить, что «пленницей» оказалась 24-летняя уроженка Читы, которая после общения с сотрудниками полиции открыла стрельбу по двери. Достать девушку из квартиры удалось только после возвращения одного из ее знакомых, 35-летнего петербуржца. Он передал правоохранителям ключи от съемной квартиры.
Девушку нашли в наркотическом и алкогольном опьянении. Из шкафа в коридоре специалисты достали охотничий карабин, который, по словам «пленницы» принадлежит второму знакомому, у которого она и проживала несколько дней. Гражданка пояснила, что открыла стрельбу только, чтобы выбраться из квартиры.
Мужчину, предоставившего ключи, опросили в участке и отпустили. Девушку же поместили в СПСЗЛ после составления протокола. Оружие изъяли. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе мужчина открыл стрельбу по дворнику из окна дома на проспекте Кузнецова.