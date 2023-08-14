В Кировском районе после госпитализации 61-летнего горожанина задержали стоматолога местной клиники

В Кировском районе петербуржец после посещения стоматологии оказался на больничной койке, но уже со сломанными ребрами. Предположительно, в помещении клиники мужчины распивали спиртное, но в какой-то момент что-то не поделили. За нанесение травм 61-летнему горожанину задержали сотрудника медучреждения.

Фото: Baltphоto / Дарья Иванова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пациента с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, травмой груди, переломами костей лицевого черепа и ребер в тяжелом состоянии к медикам доставили около 5 утра 13 августа от дома на Народного Ополчения.

Позже за избиение 61-летнего гражданина по месту жительства задержали 55-летнего стоматолога. По версии следствия, вечером 12 августа мужчины находились в помещении стоматологии и распивали спиртное. В ходе внезапно возникшего конфликта сотрудник клиники напал на горожанина с кулаками.

В отношении стоматолога составили протокол об административном правонарушении, затем мужчину поместили в СПСЗЛ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что охранника Мариинской больнице проверяют после избиение горожанина, найденного у ворот медучреждения.