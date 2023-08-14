Петербуржцам напомнили, как сохранить и защитить сердце

Здоровье сердца связано с тем, какой образ жизни ведет человек. Разные заболевания могут вызывать вредные привычки, пренебрежение рекомендациями врачей и избегание активностей.

Фото: Pxhere

В пресс-службе городского центра медицинской профилактики (ГЦМП) напомнили, как сберечь сердце и избежать печальных последствий. В частности, специалисты заметили, что большую роль в долгой и бесперебойной работе органа играет правильное питание. В рацион нужно добавлять свежие овощи и фрукты, бобовые и семена льна.

При избытке или недостатке веса необходимо нормализировать массу тела. Также для здоровья сердца рекомендуется повысить физическую активность, отказаться от вредных привычек и усилить контроль за уровнем холестерина и сахара в крови.

Кроме того, важно артериальное давление. Чрезмерные показатели усложняют работу сердца и заставляют мышцу сокращаться быстрее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что инфаркт миокарда сейчас занимает первое место среди причин летальных исходов. Примечательно, что среднестатистический возраст пациентов с сердечными болезнями становится все моложе.