Петербуржцам напомнили о профилактике сердечных заболеваний

В Международный День здорового сердца врачи Северной столицы напомнили, какие мероприятия помогут предотвратить страшные заболевания. Известно, что сейчас инфаркт миокарда занимает первое место среди причин летальных исходов, причем среднестатистический возраст пациентов становится все моложе.

Фото: Pxhere

В частности, один из факторов, почему развиваются сердечные болезни, — это вредные привычки. В поврежденные сосуды врачи ставят спасительные стенты, благодаря чему происходит увеличение притока крови.

По словам экспертов, чтобы не попасть на больничную койку с сердечными заболеваниями, необходимо соблюдать умеренность за столом, не забывать о подвижности, отказаться от курения и прочих пагубных привычек. Еще один фактор, влияющий на развитие болезней — наследственность, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

О сердечных заболеваниях может свидетельствовать сильная боль за грудной клеткой. В случае инфаркта дорога каждая минута, тогда пациентов везут сразу в реанимацию, минуя регистрацию. Если вовремя не оказать помощь, человек может остаться инвалидом, заметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №10 Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Алексей Ляшенко.

Страшно то, что инфаркт стремительно молодеет. Так к медикам все чаще поступают пациенты младше тридцати лет. К лечению специалисты приступают после диагностики, а человек все это время находится в сознании. Операцию же при благоприятном течении можно провести за час.

Врачи настоятельно рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию, чтобы вовремя выявить возможные проблемы со здоровьем.