Южная Корея и Петербург задумались о тесном сотрудничестве в сфере кино

В Санкт-Петербурге состоялась встреча южнокорейских гостей и местных специалистов в сфере кино. В перспективе могут появиться совместные работы двух стран.

Фото: пресс-служба Комитета по Культуре Петербурга

Иностранная делегация пробыла на территории Северной столицы с 3 по 8 августа в рамках ознакомительного тура по городу и области, который организовали при поддержке местного Правительства. В течение этого времени прошла встреча ведущих продюсеров из Южной Кореи, представителей городского Комитета по культуре и членов региональной кинокомиссии.

В ходе мероприятия специалисты обсудили возможность сотрудничества в кинопроизводстве, а также подняли вопросы о поддержке сферы со стороны региональных властей и компаний, которые предоставляют услуги в этой сфере, сообщат пресс-служба Комитета по культуре Петербурга.

Отмечается, что южнокорейские продюсеры выразили заинтересованность в приобщении города на Неве к съемочному процессу из-за наличия большого количества подходящих площадок.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что индустрия кино в РФ испытывает трудности и кадровый голод.