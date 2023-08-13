Эксперт предупредил об опасности льготной ипотеки

Глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что льготная ипотека в России может привести к образованию нового ипотечного пузыря.

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Эксперт заявил, что льготные ипотечные программы способствуют опережающему росту цен на недвижимость. Например, в первом квартале 2023 года, средняя цена квадратного метра в новостройках была на 40% выше, чем на вторичном рынке. Это связано с недостаточным предложением жилья, которое не успевает за спросом, стимулируемым льготными программами, сообщает Газета.ру.

Осадчий отмечает, что льготная ипотека предназначена для людей с низким уровнем дохода и является «низкокачественной» формой ипотеки.

Кроме того, эксперт указывает, что льготная ипотека стимулирует приток дешевой рабочей силы из Средней Азии в Россию. Только за первое полугодие 2022 года в страну прибыло 2,5 миллиона мигрантов, что приводит к росту инфляции и социальной напряженности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России наблюдается сезонная активность на рынке аренды недвижимости. В связи с этим в регионах произошел рост цен на долгосрочную аренду жилья. Петербург оказался в тройке по стоимости недвижимости.