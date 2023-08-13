В Петербурге стремительно дорожает аренда жилья

В России наблюдается сезонная активность на рынке аренды недвижимости. В связи с этим в регионах произошел рост цен на долгосрочную аренду жилья. Петербург оказался в тройке по стоимости недвижимости.

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Эксперты рассказали о росте цен на долгосрочную аренду жилья в России, вызванном всплеском сезонной активности на рынке, сообщает AllNW.

Однокомнатные квартиры подорожали до 23,72 тысяч рублей в месяц, а двухкомнатные — до 23,24 тысяч.

Специалисты отметили, что это связано с уменьшением предложения на рынке и повышением спроса. Однако, по их мнению, цены могут вырасти еще на 15% к середине сентября, но после окончания сезона они снова начнут снижаться.

Отмечается, что средняя стоимость однокомнатной квартиры в Петербурге составляет 27,3 тысячи рублей в месяц. По этому показателю город на Неве расположился на третьем месте.