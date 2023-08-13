В Мурино мужчина зарезал интернет-друга своей сожительницы

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина ударил ножом молодого человека, которого в гости привела его сожительница. От полученных травм пострадавший скончался, а сожителей задержали.

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Как стало известно Санкт-Петербургу.ру, в субботу, 12 августа, в полицию поступило сообщение от 33-летнего мужчины том, что в Мурино обнаружен труп с ножевыми ранениями.

Прибывшие на место правоохранители установили, что 7 августа 29-летняя девушка привела к себе домой 24-летнего уроженца Астрахани, с которым познакомилась в Сети. Однако ее сожитель оказался не в восторге от такого гостя и между ними вспыхнул конфликт, который закончился поножовщиной. Гость города на Неве скончался от полученной раны.

Правоохранители задержали девушку и ее 33-летнего сожителя. Их доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что мужчина ранее был судим

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что правоохранители Петербурга установили обстоятельства смерти мужчин, обгоревшие трупы которых нашли в Красном Селе. Граждане вели охоту за кабелем.