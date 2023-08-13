Петербуржцам рассказали, какими овощами лучше всего питаться в августе

В список самых полезных овощей в последний месяц лета входят баклажаны, кабачки, кукуруза и брокколи. Специалисты рассказали, что непререкаемыми лидерами остаются молодой картофель и помидоры.

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Эксперты рассказали, что перед наступлением осени самое время обогатить свой организм необходимыми витаминами. Таким образом, можно разнообразить свой рацион с помощью кабачков, баклажанов, кукурузы, дайкона, гороха, кольраби, брюквы и брокколи. Кроме того, стоит обратить внимание на различные виды капусты, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга.

В списке лидеров овощей присутствуют молодая картошка, морковь, свекла, лук, огурцы, фасоль, редис и также помидоры (черри, сливовидные и розовые томаты).

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