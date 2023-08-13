В Петербурге мужчины чаще женщин готовы прекратить работать после выхода на пенсию

В Санкт-Петербурге разделились мнения жителя об основном источнике дохода в пенсионном возрасте. Оказалось, что мужчины чаще женщин готовы жить на государственную пенсию.

Фото: Pxhere

В России средний размер пенсии по итогам 2022 года составил 17,8 тыс. рублей, однако петербуржцы хотят получать в среднем на 48 700 рублей. В связи с этим большинство считает, что главным источником дохода жители города на Неве считают зарплата, а не пенсию, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Кроме того, порядка 16% готовы жить на личные сбережения. Также жители рассматривают средства, вложенные в НПФ, или помощь от детей.

Отметим, что мужчины чаще называли своим основным источником дохода в зрелом возрасте пенсию, а женщины чаще планируют трудиться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что правоохранители Центрального района разоблачили женщину, специализирующуюся на карманных кражах. Злоумышленница «обчистила» пенсионерку в храме Спаса на Крови.