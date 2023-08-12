Уголовное дело против руководства КГИОП за снос памятников в Петербурге отправлено в суд

Следственный комитет в Петербурге закончил расследование дела об уничтожении исторических памятников, где подозреваемыми выступили представители комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП). Дело направлено в генпрокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Главу ведомства Сергея Макарова и его заместителя Галину Аганову обвинили в превышении должностных полномочий. Следствию стало известно, что том, что в 2020 году чиновник распорядился исключить здание «Манежа лейб-гвардии Финляндского полка» 19 века из списка объектов культурного наследия. Ущерб городу составил более 144 млн рублей, сообщает Официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

Аганова, как сообщается, исключила из данного списка 154 архитектурных объекта, в числе которых был и известный Особняк Салтыковой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о признании здания банно-прачечного комбината 19 века на Лиговском проспекте объектом культурного наследия.