Злостный нарушитель ПДД сбил пятиклассника на велосипеде в Петербурге

В Кронштадтском районе 19-летний юноша сбил ребенка на велосипеде. Для недавно ставшего совершеннолетним парня это уже не первое нарушение правил дорожного движения. Сбитого мальчика отправили в больницу в тяжелом состоянии.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 11 августа молодой человек на автомобиле марки Lada Granta наехал на 11-летнего мальчика. Ребенка доставили в медицинское учреждение с контузией, большим количеством ушибов и ссадин. Медики оценили его состояние как тяжелое.

Виновник ДТП ехал на машине, зарегистрированной на 54-летнюю женщину – вероятно, его мать. Молодой человек уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Только в 2023 году он 14 раз нарушил дорожные правила.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как трое детей остались живы после страшного ДТП на КАД.