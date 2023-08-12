Грабителя со стажем задержали за воровство айфона и 115 тысяч рублей у айтишника в Петербурге

В Центральном районе по подозрению в краже задержан трижды судимый за воровство 36-летний уроженец Азербайджана.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, поздним вечером 10 августа правоохранителями был задержан мужчина. По данным следствия, он является безработным и не состоит на миграционном учете. Задержанный подозревается в краже телефона IPhone 13 и кошелька, где лежала сумма в 115 тыс. рублей. Пострадавшим оказался 32-летний IT-специалист.

Молодого мужчину ограбили 6 августа, о чем днем позже он сообщил в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 (кража). До этого его трижды судили по статьям о краже и грабеже.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о задержании воровки, укравшей у пенсионерки кошелек. Правоохранители выяснили, что кража была совершена около храма Спаса на Крови.