Мошенники трижды обманули пожилую петербурженку

В Московском районе пенсионерка три раза стала жертвой аферистов. Она не сразу обратилась в полицию, так как не была уверена, обманули ли ее. Общая сумма ущерба составила более 700 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 11 августа в полицию позвонила пожилая женщина с заявлением о мошенничестве. Она рассказала о звонке неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и предложил вернуть женщине деньги, ранее уплаченные за некачественные биологически-активные добавки.

Однако для этого, по его словам, пенсионерка должна была оплатить комиссию в размере 12,8 тыс. рублей. На следующий день жулик заявил, что она не оплатила сбор вовремя, поэтому должна выплатить штраф в 1,5 млн рублей. Пенсионерка ответила о наличии у нее 600 тыс. рублей, после чего ей снизили сумму «штрафа».

Ранее Санкт-Петербург. ру сообщал о том, что правоохранители поймали аферистов, которые продавали песок вместо дорогостоящих смартфонов.