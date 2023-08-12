Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Петербурге снизилась на 15%

В Санкт-Петербурге проводится профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, благодаря чему к 2030 году продолжительность жизни горожан может вырасти до 79 лет.

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Смертность от заболеваний сердца в Северной столице сократилась на 15% по итогам 2022 года. Такие данные предоставила пресс-служба Смольного в связи с Международным днем здоровья сердца.

В Петербурге функционирует программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в рамках которой проводятся личные консультации с горожанами разных возрастов, строятся новые медицинские учреждения и улучшается система оказания медпомощи в целом.

Хорошие показатели продемонстрировала и программа «Территория здоровья» в торговых центрах. Петербуржцы нередко проходят диспансеризацию или осмотры именно таким образом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.