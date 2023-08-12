Суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело против бывшего чиновника Смольного и его брата

Уголовное дело против Ивана и Павла Громовых поступило в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. Мужчины обвиняются в мошенничестве и хищении большой суммы бюджетных средств. Их имущество арестовано, а сами они находятся под стражей.

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Суд зарегистрировал дело в отношении бывшего главы Петроградского и Калининского районов города и его брата. Вместе с ними по делу о легализации бюджетных средств проходят еще 11 человек, сообщили объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, с 2013 по 2018 годы в Петербурге действовала группа людей, представители которой регулярно расхищали средства из городского бюджета. Например, завышали стоимость государственных тендеров. Общая сумма хищения составила более 244 млн рублей.

Правоохранители предполагают, что Иван Громов руководил всем, а его брат занимался контролем финансовых отношений городского информационно-аналитического центра с несколькими компаниями и физическими лицами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о возбуждении уголовного дела против матери ребенка, который утонул в Финском заливе по ее недосмотру.