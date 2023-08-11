Петербургские строители приняли участие в совещании с президентом РФ

Представители строительной отрасли из Санкт-Петербурга поучаствовали в обсуждении под руководством президента России Владимира Путина. В ходе мероприятия были обозначены перспективы и развитие новых проектов.

Фото: пресс-служба президента РФ

Участниками встречи стали заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, а также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и помощник Президента России Максим Орешкин.

Путин подчеркнул, что таких объемов строительства на территории страны не отмечалось со времен Советского Союза. Возведение новых объектов дает 5% ВВП государства. Еще в 2022 году показатель составил почти 103 миллиона квадратных метров застройки.

Отмечается, что в текущем году ожидаются новые рекорды. Так, при помощи льготных ипотечных кредитов с начала года примерно 400 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия.

Строительная отрасль очень важна как для экономики, так и для социальной сферы. При этом одной из самых важных задач, по словам президента, остается обеспечение достойных жилищных условий.

В свою очередь, руководитель группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал о новых проектах, которые успешно реализуются в российских регионах. Кроме того, специалист проанализировал текущее состояние отрасли.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что президент РФ выслушал доклад Смольного о развитии объектов инфраструктуры.