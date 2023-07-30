Путин выслушал доклад властей Петербурга о развитии объектов инфраструктуры

В Петербурге планируется реализация нескольких инфраструктурных объектов. В их числе новый разводной мост, широтная магистраль и трамвайная линия.

Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

О развитии инфраструктуры в городе представители Смольного рассказали в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба петербургского правительства в Telegram-канале.

В числе первых анонсированных объектов был назван новый разводной мост через Неву, который соединит берега реки между Володарским мостом и мостом Александра Невского.

Все еще реализуется строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая должна соединить кольцевую автодорогу и ЗСД, а также примкнуть к трассе «Кола». Еще одним проектом является трамвайная линия Купчино – посёлок Шушары – Славянка. Пока он находится на первом этапе строительства.

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