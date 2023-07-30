Владимир Путин выступил на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге

В Санкт-Петербурге проходит военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Его принимает президент России Владимир Путин. В своей вступительной речи он поздравил моряков с праздником и отметил важность флота для страны.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Флот служит своей стране, и моряки ответственно и профессионально выполняют свой долг. Патриотизм в основе флотской культуры вызывает гордость. Российский флот растет, и только в 2023 году его пополнят 30 кораблей различных классов, заявил Владимир Путин в своей речи.

По традиции военно-морской парад в Петербурге состоит из двух частей – водной и наземной. В 2023 году для проведения мероприятия задействовано 45 кораблей, подлодок, катеров и 3 тыс. человек военнослужащих.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о намерении глав четырех африканских стран присутствовать на параде в Петербурге. Они прибыли в город для участия в саммите «Россия –Африка», который проходил с 27 по 28 июля.